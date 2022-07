3D graphics artist maakt Zora’s Domain na in Unreal Engine 5

Naast verbeterde graphics bevat deze Unreal Engine 5 remake ook ingesproken cutscenes!

YouTuber en 3D graphics artist RwanLink maakt sinds vorig jaar een nieuwe versie van de legendarische action adventure game Zelda Ocarina of Time in de Unreal Engine 5. In eerdere video’s maakte hij Kakariko Village en Lake Hylia opnieuw na. Nu is Zora’s Domain aan de beurt. Wat deze Ocarina of Time remake onderscheidt van andere remakes binnen deze engine is hoe dat naast alleen de graphics ook de verhaalvertelling van de game helemaal opnieuw is vormgegeven.

Zo heeft de maker diverse cutscenes gemaakt, die hij zelf heeft voorzien van animaties, camerastandpunten en zelfs voice-acting! Dit is natuurlijk een groot verschil vergeleken met het originele Ocarina of Time die zijn verhaal alleen met tekstballonnetjes vertelde. YouTuber RwanLink in de beschrijving van zijn video aangegeven dat hij maar liefst 1200 uur bezig is geweest met het herontwerpen van Zora’s Domain. Belangrijk om te vermelden is dat het hier alleen nog om een concept gaat. Er is nog geen enkel aspect van de demo speelbaar. Richting het eind van de video laat de maker in een lagere framerate zien hoe de game er tijdens het spelen ongeveer zou uitzien.

Bekijk de bijzondere en ambitieuze remake van dit iconische Zelda-gebied hieronder: