Winnaars Koch Media-giveaway bekend

Je maakte onder andere kans op Samurai Warriors 5 en Surviving the Aftermath

Heb jij meegedaan aan onze giveaway in samenwerking met Koch Media? Kijk dan snel verder of jij één van de gelukkige winnaars bent geworden! Ter ere van ons 15-jarig bestaan mochten we namelijk drie verschillende games verloten; Samurai Warriors 5, Surviving the Aftermath Day One Edition en Tokyo 2020. Door te reageren welke game jij waarom zou willen winnen, kon je meedoen met de prijsvraag. Inmidels zijn de winnaars bekend en namens Daily Nintendo feliciteren we:

1x Samurai Warriors 5 – @luukgaming

1x Surviving the Aftermath Day One Edition @link

1x Tokyo 2020 @jopvdsteen

We wensen jullie alvast veel plezier met de game en vragen je om jouw adresgegevens door te sturen naar info@dailynintendo.nl. We streven ernaar prijzen binnen 3 weken toe te sturen.