Luister naar “Millick Meadows” voor Xenoblade Chronicles 3

Om alvast in de stemming te komen

In ander nieuws over de aankomende RPG deelt Nintendo nu een nieuw nummer voor de game. Millick Meadows is de naam van het nummer, en tevens het gebied waar je de muziek zal horen.

Today’s song is Millick Meadows, one of the locations you’ll visit early on in #XenobladeChronicles3. It’s sure to get you pumped up for the grand adventures ahead! pic.twitter.com/YQ26LzHW7B — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 13, 2022

Voor degenen die een beetje bekend zijn met JRPG’s en dergelijke, heb je misschien al door dat het nummer voor één van de begingebieden zal zijn. Het is op dat vlak ook vergelijkbaar met nummers als “Gormott” en “Gaur Plains” van de vorige delen in de serie. “Millick Meadows” zal wat dat betreft een grasgevuld gebied zijn waar je nog in de beginselen van het spel zal zijn.

Eerder hebben we al “You Will Know Our Names – Finale” gedeeld, maar ik zie dat we ook enkele andere nummers over het hoofd hebben gezien. Daarom hieronder nog even kort alle tot dusver bekendgemaakte muziek om terug te luisteren.

Xenoblade Chronicles 3 komt 29 juli al uit. Praktisch om de hoek! Persoonlijk altijd groot fan van de muziek uit JRPGS, dus hopelijk dat de muziek snel in geheel te vinden zal zijn. Wat vinden jullie? Is de muziek on-point of toch niet wat je ervan had verwacht?