Cuphead: The Delicious Last Course al meer dan 1 miljoen keer verkocht

Overweldigend positieve reviews blijven maar komen

Nog sneller dan het origineel deze milestone bereikt had, is de DLC van Cuphead al meer dan een miljoen keer verkocht. Studio MDHR heeft dit bevestigd samen met enkele woorden van Maja Moldenhauer, de executive producer en studio director.

“Dit markeert een nog snellere tijdlijn dan de originele game nodig had om deze gedenkwaardige prestatie te bereiken, en we zijn buiten onszelf van blijdschap en waardering,” zegt Moldenhauer over dit nieuws. “Deze woorden kunnen zeker niet omvatten hoe dankbaar we zijn, maar aan alle geweldige Cuphead spelers rondom de wereld zeggen we niettemin: bedankt uit de grond van ons hart.”

Cuphead en de nieuw uitgekomen DLC The Delicious Last Course zijn te verkrijgen in de eShop voor €19,99 en €7,99 respectievelijk, én op een later tijdstip ook fysiek te verkrijgen. Heb jij de DLC al gespeeld? Wat vond je er van? Laat het ons hieronder weten.