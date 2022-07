Bekijk de eerste beelden van Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Bebop en Rocksteady worden in de pan gehakt!

In het voorjaar werd Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection aangekondigd voor de Nintendo Switch en alle andere gameconsoles. Ook is de uitgebreide Limited Edition van de collectie bekendgemaakt. Inmiddels zijn er ook beelden online van de aankomende Cowabunga Collection. In het onderstaande filmpje zien we de bekende schildpadden vechten tegen Bebop en Rocksteady, op Shredder na, twee van de bekendste vijanden. Het zijn baasgevechten uit een aantal van de dertien games, die in Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection zitten. Weliswaar zijn de beelden van de PlayStation, maar aangezien het heruitgaven zijn van klassieke games, gaan we ervan uit dat de Switch-versie niet of nauwelijks afwijkt. Bovendien worden de beelden van commentaar voorzien door de uitgever en ontwikkelaar, de mensen van Konami en Digital Eclipse.

Kun je na het zien van deze beelden niet wachten op de release van The Cowabunga Collection? Speel dan in de tussentijd eerst Shredder’s Revenge, die onlangs in onze review met een fraaie 8,5 is beoordeeld door Patricia.

Schrijf hieronder een reactie, als je ook trek krijgt in pizza en een stuk stof gaat verknippen tot een Turtles-ninjamasker!