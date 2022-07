Bayonetta 3 komt op 28 oktober naar de Switch

De heks keert eindelijk terug!

We hebben er veel te lang op moeten wachten maar vandaag is dan eindelijk de releasedatum onthuld van Bayonetta 3. Vanaf 28 oktober zal de game verkrijgbaar zijn voor Nintendo ’s hybride console. Tevens is er een gloednieuwe trailer vrijgeveven vol met nieuwe beelden. Met tal van gestoorde wapens en een krachtige nieuwe Demon Masquerade-vaardigheid zul je het weer op moeten nemen tegen velen vijanden.

In dit derde deel van de Bayonetta-serie, bundelt de onstuitbare Umbra Witch haar krachten met enkele oude bekenden, naast de mysterieuze Viola en vele andere Bayonetta’s, om de door mensen gemaakte Homunculi te stoppen. De trailer hieronder introduceert het nieuwe speelbaar personage Viola.

Verder is ook onthuld dat er een Special Edition van Bayonetta 3 uitkomt in de vorm van de Trinity Masquerade Edition. Deze editie (hieronder afgebeeld) komt met een artbook van 200 pagina’s en drie speciale gamehoezen welke een panoramisch stuk artwork zijn.

Kijk jij er naar uit om aan de slag te gaan met Bayonetta 3? Laat het ons hieronder weten!