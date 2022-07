Time on Frog Island krijgt een lanceertrailer

Overal kikkers op dit vreemde eiland!

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat Time on Frog Island naar de Nintendo Switch zou komen. Al had de game toen nog de naam Trading Time. De game is vandaag eindelijk verschenen. Normaal gaat de game voor €24,99 over de digitale toonbank, maar tot en met 25 juli voor iets goedkoper. Je kan namelijk de game met 20% korting kopen, wat de prijs €19,99 maakt. Ook is er een fysieke versie van het spel. Vanwege de release heeft Nintendo een lanceertrailer gedeeld op YouTube. Deze kan je hieronder bekijken.

In Time on Frog Island ben je als matroos gestrand na een vreselijke storm op een nogal vreemd eiland. Omdat je boot helemaal verwoest is besluit je het eiland te verkennen, maar al snel kom je erachter dat er vele kikkers te vinden zijn die jouw taal niet spreken. Hoewel je van de bevolking niks gratis krijgt, is het ruilen van voorwerpen wel een optie. Gelukkig zijn er voldoende puzzels te vinden die jou op het juiste pad brengen. Gaat het jou lukken om van dit eiland af te komen?

Lijkt deze game jou wat? Of heb je hem al gekocht? Laat het ons weten in de reacties!