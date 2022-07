Kirby’s Dream Buffet rolt deze zomer naar de Nintendo Switch

Rol, eet verse aardbeien en gebruik verschillende kopieerkrachten!

Vanmiddag is er een trailer op het YouTube-kanaal van Nintendo verschenen van de allernieuwste Kirby-game. Het partyspel, genaamd Kirby’s Dream Buffet zal deze zomer nog uitkomen. De game heeft momenteel nog geen exacte releasedatum en prijs gekregen. Veel is er dus nog niet bekend, maar we kunnen gelukkig al wel genieten van de onderstaande trailer met gameplaybeelden.

In Kirby’s Dream Buffet stop jij jezelf samen met drie anderen zo vol mogelijk met aardbeien om op die manier te groeien. Dit doe je door in levels, die gebaseerd zijn op eten, over hindernisbanen te rollen. Hoe groter je bent, des te sneller je rolt. De Kirby die zijn buikje het meest heeft gevuld met het verse rode fruit wint de race. Weet jij alle kopieerkrachten te bemachtigen door de snackblokken op te pakken?