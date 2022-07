Harige karaktertrailer voor JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R: maak kennis met Yukako Yamagishi

JoJo's Bizarre Adventure presenteert een dame met een killerkapsel.

Ooit last gehad van een verschrikkelijke bad hair day? Dan ben je Yukako Yamagishi uit JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R vast nog niet tegengekomen! In de nieuwe karaktertrailer maken fans en spelers kennis met haar en haar haar. Met haar dodelijke kapsel veegt Yukako Yamagishi de vloer aan met haar tegenstanders. Bekijk de onderstaande karaktertrailer, waarin zij haar haar losgooit en losgaat op de vijand.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is een volledig vernieuwde versie van de originele game uit 2014. Alle artwork, animaties, audio en het complete vechtsysteem zijn onder handen genomen om te voldoen aan de verwachtingen van de huidige spelers en fans van JoJo’s Bizarre Adventure. Bandai Namco brengt het spel uit voor de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox en pc. Vanaf 2 september 2022 kun je een potje knokken met de personages uit de manga en anime JoJo’s Bizarre Adventure in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

Al eerder maakten wij de uitgebreide Collector’s Edition van de game bekend en lieten wij Jonathan Joestar in een trailer en drie andere dames uit de game zien.

Ben jij ook fan van JoJo’s Bizarre Adventure? Of bedenk je nu dat je nog een afspraak bij de kapper moet maken? Schrijf dan gelijk een reactie!