Eerste beelden ARK: Ultimate Survivor Edition

Nog een keer ARK, maar nu zonder de problemen?

Jazeker, je leest het niet verkeerd. Het klopt dat ARK: Survival Evolved al op de Switch te verkrijgen is. Het spel was echter in een slechte staat. Er waren problemen met de resolutie, laadtijden, frame rates, etc. etc. Nu is het niet compleet bijzonder nieuws dat ARK slecht draait, dit was namelijk ook één van de grote problemen toen het spel uit kwam op PC jaren geleden.

Dat ARK: Survival Evolved zo slecht draait heeft er wel voor gezorgd dat Studio Wildcard in samenwerking met Grove Street Games nu het spel in een compleet nieuwe versie hebben gebouwd. Daarnaast zul je ook de DLC Scorched Earth vanaf launch kunnen spelen.

ARK: Ultimate Survivor Edition was in april aangekondigd, en nu zijn er eindelijk de eerste gameplay beelden. In de trailer krijg je een goed beeld van hoe het spel er uitziet, en hoe die draait. Iets dat opvalt is nog steeds soms een zware stutter in de frame rate, vooral als er snel veel nieuw terrein moet worden geladen. Hopelijk wordt dat de komende maanden opgelost.

September komt de game uit. En het belangrijkste voor degenen die ARK: Survival Evolved al hadden aangeschaft: je kunt deze Ultimate Survivor Edition krijgen zonder extra kosten. Wat vinden jullie van de gameplay beelden? Trekt dit je over de streep of niet? Toch teveel teleurstelling al doorstaan met ARK: Survival Evolved? Laat het hieronder weten.