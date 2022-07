De hoogtepunten van juni in de Monthly Rewind

Met onder andere Mario Strikers: Battle League Football en Fire Emblem Warriors: Three Hopes!

Nintendo voorziet ons alweer een tijdje van een maandelijkse videoreeks: Nintendo Monthly Rewind. In deze handige videoreeks worden diverse hoogtepunten van de vorige maand besproken. De Nintendo Monthly Rewind van juni staat inmiddels online. Deze kan je hieronder bekijken.

Zowel een Xenoblade Chronicles 3 Direct als een Nintendo Direct Mini: Partner Showcase vonden plaats in juni. De Nintendo Monthly Rewind besteedt daar natuurlijk voldoende aandacht aan. Verder kwamen die maand Mario Strikers: Battle League Football en Fire Emblem Warriors: Three Hopes uit. Zo kreeg Mario Strikers een mooie 7,2 en Three Hopes een prachtige 9,3. Wat er nog meer verscheen en aangekondigd werd in juni kan je hieronder bekijken.