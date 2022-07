[15 jaar DN] Win Xenoblade Chronicles 3 en veel toffe goodies!

Xenoblade Chronicles 3? Vette goodies? Jazeker, we verloten ze in onze nieuwste giveaway! Check dus snel hoe je kans maakt

We beloven je toffe giveaway, dus we hebben ze ook voor je. Ons 15 jarig bestaan vieren we ook samen met Nintendo zelf en in samenwerking met Nintendo Benelux mogen we een aantal geweldige prijzen verloten! De hoofdprijs is een fysieke versie van Xenoblade Chronicles 3 welke we 1x verloten. Een game waar veel Switch-bezitters reikhalzend naar uitkijken, wij op de redactie trouwens ook. Mocht je Xenoblade Chronicles 3 niet winnen, dan maak je ook kans op toffe goodies! We mogen namelijk ook 3x een prachtig Mario Strikers goodiepakket verloten. Daarin zit:

Mario Strikers-notitieblok

Mario Strikers-sjaal

Mario Strikers-stickervel

Mario Strikers-poster

Eerlijk is eerlijk, dit wil je hebben toch? Wat moet je doen om kans te maken op een van deze prachtige prijzen? Geef in de vorm van een reactie antwoord op de volgende vraag: Wat is jouw favoriete personage uit de Xenoblade-serie en waarom?

Meedoen kan tot en met 16 juli aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan. Vergeet bovendien niet om onze website deze maand goed in de gaten te houden voor nog meer toffe giveaways!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per post verstuurd door Nintendo. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.