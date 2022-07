Winnaars Little Nightmares 2 bekend

De eerste winnaars van ons prijzenfestijn zijn bekend!

De maand juli staat bij Daily Nintendo in het teken van allerlei prijsvragen en leuke artikelen in verband met ons 15-jarig bestaan. Ons prijzenfestival hebben we begin juli afgetrapt met de Little Nightmares 2-giveaway. In samenwerking met Day One mochten we namelijk twee fysieke exemplaren verloten van Little Nightmares 2 voor de Nintendo Switch. Heb jij meegedaan met de prijsvraag? Bekijk hieronder dan snel of jij één van de winnaars bent geworden! Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

We wensen jullie alvast veel plezier met de game. We vragen je om jouw adresgegevens te sturen naar info@dailynintendo.nl. Omdat Day One Nederland de prijzen gaat versturen, zullen we de gegevens met hen delen.