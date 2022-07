Bekijk de gameplaybeelden van Yurukill: The Calumniation Games

Maar liefst drie kwartier aan verrassende gameplay.

Yurukill: The Calumniation Games stond op onze radar van vorige week en er kwam ook een lanceertrailer van de game online. In de eerdere artikelen over Yurukill: The Calumniation Games werd er al gesproken over de RPG-elementen en de game-ervaring van een visual novel, terwijl het tegelijk ook een schietspel is. In de onderstaande gameplaybeelden van Nindie Spotlight krijgt de kijker voornamelijk een uitgebreide indruk van het verhaal en dus wat het gedeelte van de visual novel inhoudt. Het filmpje duurt maar liefst drie kwartier. Er zijn geen grote spoilers te zien, aangezien het beelden zijn van het begin van Yurukill: The Calumniation Games. De gamepersonages krijgen de uitleg wat The Calumniation Games zijn en wat het doel van die spelen zijn.

Je kunt dus zonder download van de demo en doorklikken van de visual novel bekijken of Yurukill: The Calumniation Games wat voor je is. Wil je naar aanleiding van de beelden toch de gratis demo van de game zelf uitproberen, dan kan dat nog steeds. Of ben je direct verkocht, kost Yurukill: The Calumniation Games €39,99 in de eShop.

Vertel ons hieronder wat jouw indruk is van deze gameplaybeelden. Of schrijf een reactie als je deze game al hebt gespeeld en het een aanrader vindt.