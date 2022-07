[15 jaar DN] Oud-redactieleden over hun tijd bij Daily Nintendo

Tijd voor een vragenvuurtje aan oud-redactieleden van Daily Nintendo!

In de afgelopen 15 jaar hebben we je voorzien van héél veel nieuws en natuurlijk ook enorm veel reviews en andere leuke artikelen. Wist je bijvoorbeeld dat we alleen vorig jaar al meer dan 200 spellen hebben beoordeeld? Al die leuke content hebben jullie dan ook te danken aan een grote hoeveelheid redactieleden die de afgelopen 15 jaar voorbij zijn gekomen en met veel enthousiasme voor de website hebben geschreven. Ons 15-jarig bestaan was dan ook hét perfecte moment om verschillende oude redactieleden te vragen naar hun tijd bij de website. Wat waren bijvoorbeeld hun hoogtepunten in die tijd? En wat waren hun opvallendste reviews die ze hebben geschreven? Onder andere Jop, Ruben en Vincent vertellen het je hieronder!

Jop

In welke periode zat je bij DN?

Ik ben in het voorjaar van 2018 begonnen bij Daily Nintendo. Op dat moment was ik net afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs en vond ik het super tof om naast het lesgeven ook bezig te zijn met het schrijven van artikelen. Een kleine twee jaar later ben ik helaas al weer gestopt, een drukkere baan en vriendin zorgde er voor dat ik niet altijd meer voldoende tijd had om nog de research te doen en jullie van goede verhalen kon blijven voorzien.

Hoogtepunt in die tijd

Van het eerste tot het laatste moment heb ik genoten van mijn tijd bij Daily Nintendo. Op verschillende gelegenheden heb ik een aantal andere redacteurs kunnen ontmoeten, zo was er een borrel bij Ubisoft en de release party van Civ6 voor de Switch in Alphen aan de Rijn. Dit soort dagen maken het werken voor Daily Nintendo extra leuk!

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

In mijn tijd bij Daily Nintendo heb ik behoorlijk wat games mogen reviewen. Er zaten een aantal top games bij die ik sowieso gespeeld zou hebben maar ook een heel aantal spellen die ik waarschijnlijk nooit aangeraakt zou hebben als er geen review voor geschreven moest worden. Tussen deze spellen zaten een aantal positieve verrassingen en uiteraard ook wat mindere! Een spel wat me in positieve zin altijd erg is bijgebleven is Little Town Hero, hoewel het een betrekkelijk kort spel is heb ik er wel veel van genoten. Code of Princess EX was daarentegen een kleine teleurstelling, dit spel heb ik na mijn review dan ook nog nauwelijks opgepakt.

“Een spel wat me in positieve zin altijd erg is bijgebleven is Little Town Hero, hoewel het een betrekkelijk kort spel is heb ik er wel veel van genoten “

Robin

In welke periode zat je bij DN?

Ik ben van ongeveer november 2017 tot december 2021 actief geweest als redacteur op Daily Nintendo en heb zelfs een jaar lang in de eindredactie gezeten. De perfecte periode waar ik de Switch echt heb zien groeien van een beginnend console tot een die al meer dan 100 miljoen keer is verkocht! Het aantal indiegames dat op Nintendo’s hybride console verscheen steeg enorm én dat was erg leuk om mee te maken. Daardoor heb ik wel meer dan 100 spellen gereviewed! En natuurlijk zitten hier hele leuke spellen bij, maar ook enorm slechte.

Hoogtepunt in die tijd

Het hoogtepunt van Daily Nintendo was voor mij Gamescom 2019. Het was de eerste keer dat ik mee was naar zo’n groot evenement. Het is zo vet om interviews te hebben met ontwikkelaars van spellen! Je kan ze bijna alles vragen en ik leerde zoveel nieuwe spellen leren die echt fantastisch zijn en die ik zeker heb gekocht/gereviewed nadat ze uit waren gebracht. En dat alles met een super gezellig en divers team van enthousiaste redacteuren!

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

Een van de slechtste spellen was toch wel Skellboy. Het spel was echt nog lang niet klaar om goed op de markt te zetten met allerlei bugs, glitches en framedips. Ook cloudpunk is me bij gebleven omdat er werd geadverteerd met een prachtig spel, maar de Switch-port was super lelijk. Als ik de tijd terug kon draaien zal ik zeker wat andere cijfers hebben gegeven aan spellen. The Sexy Brutale zou een slechter cijfer hebben gekregen, want de Switch-port draaide eigenlijk niet zo best. Dat was een van mijn eerste reviews, dus ik keek nog niet naar aspecten die ik nu wel erg belangrijk vind. Een spel dat ik juist hoger zou geven nu is Momodora: Reverie under the Moonlight. Achteraf gezien is dat spel echt veel beter dan dat ik destijds dacht.

“Een van de slechtste spellen was toch wel Skellboy. Het spel was echt nog lang niet klaar om goed op de markt te zetten”

Vincent

In welke periode zat je bij DN?

Goede vraag! Mijn tijd bij Daily Nintendo bestaat uit drie perioden binnen een tijdspanne van vijf jaar denk ik (2014-2019).

Hoogtepunt in die tijd

De hoogtepunten die ik bij Daily Nintendo heb meegemaakt zijn meer dan op twee handen te tellen. Hierbij kun je denken aan de perstripjes naar een evenement van Nintendo en naar Gamescom. Daarnaast was de opkomst van de Switch een gouden tijd geweest maar het absolute hoogtepunt zijn de blijvende vriendschappen die ik aan deze tijd heb overgehouden. Niets is fijner om mensen met dezelfde interesses en zelfde mate van passie te leren kennen.

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

Ik heb vele reviews geschreven, waarvan sommigen beter zijn dan anderen. Ik vind het dan ook moeilijk om te zeggen welke het allerbeste of -slechtste zijn. Wel denk ik dat ik af en toe minder fanboy-ism had mogen zijn :’)

Ruben

In welke periode zat je bij DN?

Het is alweer een tijdje geleden sinds ik deel uitmaakte van de Daily Nintendo-crew. Van 2013 tot en met 2020 ben ik – met een kleine pauze tussendoor – onderdeel geweest van de redactie; een tijd waar ik nog steeds met veel plezier op terugkijk.

Hoogtepunt in die tijd

Hoewel we als team veel leuke momenten hebben meegemaakt, zijn de uitstapjes naar Gamescom nog altijd een hoogtepunt. Als ik maar één van de jaren mag kiezen, denk ik dat Gamescom 2017 het hoogtepunt was. Dit was aan het begin van de Switch-hype, waardoor de hele showvloer in het teken stond van de nieuwe console van Nintendo. De gezellige avonden die in het teken van gamen (en misschien een beetje drank) stonden, maakten deze tripjes helemaal af.

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

Als ik het me goed herinner heb ik twee games ooit een perfecte score gegeven: Animal Crossing: New Leaf en Super Smash Bros. Ultimate. Achter die scores sta ik – persoonlijk – nog steeds. Ik heb honderden uren in beide games gestoken en Super Smash Bros. Ultimate speel ik nog steeds regelmatig. Wat betreft de slechtste game die ik ooit gerecenseerd heb? Dat is lastig, maar ik denk dat die prijs naar Mario Party: The Top 100 gaat. Hoewel ik de game geen ontzettend laag cijfer had gegeven (achteraf had ik hem denk ik te hoog beoordeeld) is het – zeker na de release van Mario Party Superstars – een van de meest vergeetbare Mario Party-games die Nintendo heeft uitgebracht.

Tussen alle fantastische en minder gelikte games heb ik een ontzettend leuke tijd binnen Daily Nintendo gehad en ben ik blij deel van de vijftienjarige geschiedenis van de site uitgemaakt te hebben.

“Als ik het me goed herinner heb ik twee games ooit een perfecte score gegeven: Animal Crossing: New Leaf en Super Smash Bros. Ultimate. Achter die scores sta ik – persoonlijk – nog steeds”

Jannie

In welke periode zat je bij DN?

Hoi, beste leden van Daily Nintendo. Vanwege het vijftienjarig bestaan van Daily Nintendo heb ik de eer om als oud-redactielid een leuk verhaal te tikken. Eerst wil ik graag vermelden dat ik het een topprestatie vind dat de site is uitgegroeid tot een leuk en gezellige plek om gezamenlijk over Nintendo(games) te praten, dankzij Randy en het hele team. Van harte proficiat. Het is al een tijd geleden dat ik nieuwtjes en verhalen mocht schrijven, ik geloof vanaf 2011 t/m 2014.

Hoogtepunt in die tijd

Het was een enorm leuke periode en ik had het erg naar m’n zin dankzij een leuk team. Wat ik het leukste vond was met het hele redactieteam van toen naar Firstlook gaan, in 2013. Geweldige dag gehad toen. En natuurlijk verhalen mogen schrijven over met name Zelda. Helaas kan ik niets beoordelen over reviewgames omdat ik mij alleen bezighield met andere artikels en nieuwsberichten, maar wie weet nog eens een keer. Dan zou ik het liefst een review doen van BOTW 2. Rest mij alleen nog te vermelden dat ik hoop dat de site nog lang mag blijft bestaan. Gaat vast lukken met dit team.