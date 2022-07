Switch-versie van Oddworld: Soulstorm mogelijk gelekt

Volgens onze eigen Nedgame komt de game binnenkort naar de Switch!

Oddworld: Soulstorm verscheen vorig jaar in april voor de PlayStation 4 en 5 en de PC. Later dat jaar kwam de game in november ook naar de Xbox Series X en S. Als we onze eigen Nederlandse game retailer Nedgame mogen geloven komt de game ergens dit jaar ook nog naar Nintendo’s hybride console. Zij hebben namelijk meerdere Switch-versies van de game op hun site staan. Het gaat hierbij om een normale editie voor maar €49,99 en een collector’s editie voor maar liefst €149,99. Volgens de site moeten deze allebei op 31 december uitkomen, maar meestal betekent dit dat er nog geen exacte datum bekend is.

Hoewel het erg leuk zou zijn als Oddworld: Soulstorm naar de Switch komt moeten we het bovenstaande nieuws wel met een korreltje zout nemen. Op moment van schrijven is er namelijk nog niets officieel bevestigd. Het kan natuurlijk ook een foutje vanuit Nedgame zijn.

Oddworld: Soulstorm is een actie avonturen platformer met RPG-elementen. In de game verken je zogenaamde 2,9D levels met het personage Abe. Abe wordt de leider van een revolutie en neemt het op tegen de heersende leiders van zijn planeet. In de game zoek of maak je wapens voor je volgelingen. Val jij de vijanden van voren aan of neem jij ze liever sluipend te grazen? De game bevat vier verschillende eindes, afhankelijk van jouw speelstijl. Zit jij wel te wachten op een Switch-versie van Oddworld: Soulstorm of laat jij deze aan je voorbijgaan? Laat het ons hieronder vooral weten in de vorm van een reactie!