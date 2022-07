Nieuwe bestandsgrootes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar 6,3GB aan vrije opslagruimte nodig.

Ook deze week heeft de Nintendo eShop weer een lijst met bestandsgroottes van games gedeeld die binnenkort uitkomen. Het is altijd handig om te weten hoe groot jouw beoogde game precies gaat worden, dan weet je namelijk alvast hoeveel ruimte je eventueel op je systeemgeheugen moet vrijmaken. Deze week zijn van 25 games de bestandsgroottes bekendgemaakt. De grootste game van de week is: XEL met een grootte van 6,3 GB en de kleinste is Mira: A Bird’s Flight die maar 62MB in beslag neemt. Bekijk de hele lijst hieronder:

XEL – 6.3GB

Pascal’s Wager: Definitive Edition – 4.3GB

Super Toy Cars 1 & 2 Bundle – 3.5GB

River City Saga: Three Kingdoms – 3.4GB

Hazel Sky – 3.4GB

Azure Striker Gunvolt 3 – 2.9GB

KURSK – 2.9GB

Bright Memory: Infinite Gold Edition – 1.8GB

HunterX – 1.5GB

Spidersaurs – 1.4GB

GemaBoy Zero Origins – 1.4GB

Worth Life – 1.0GB

Table of Tales: The Crooked Crown – 954MB

Wally and the FANTASTIC PREDATORS – 798MB

Hover Racer – 730MB

Seduction: A Monk’s Fate – 702MB

Marimo -VS- I.A.S. – 289MB

Blossom Tales II: The Minotaur Prince – 273MB

Mothmen 1966 – 186MB

Long Live The Queen – 180MB

Galactic Pioneer – 163MB

Vzerthos: The Heir of Thunder – 145MB

Arsonist Heaven – 145MB

Rayland – 76MB

Mira: A Bird’s Flight – 62MB

Op welke Switch-titel die verschijnt verheug jij je het meest? Laat het ons vooral weten in de vorm van een reactie!