Xenoblade Chronicles 3, zonder gedoe meteen de keuze tussen Japans of Engels

Geen gedoe of wachten, maar meteen alle opties present!

Wat voor nieuws is dit? Je kunt bij de launch van Xenoblade Chronicles 3 meteen kiezen tussen Engelse of Japanse voice overs? Is dit het waard om te delen? Nou, eigenlijk wel. Ten tijde van Xenoblade Chronicles 2 was het namelijk zo dat dit niet kon. Voor mij en andere JRPG fans is het vaak heel makkelijk om te kunnen wisselen tussen de audio in het Engels of Japans. Bij deel twee was dit niet het geval en was er pas bij patch 1.1 na launch een mogelijkheid om de gratis Japanse Voice Pack DLC te downloaden. Een hoop gedoe voor een eigenlijk simpele optie.

Bij dit derde deel is daar aan gedacht en zul je gewoon meteen kunnen kiezen voor de audio die jij het beste vindt passen. Op Twitter liet Nintendo ook even zien hoe de dual audio er uit ziet. Recent kwamen we er ook achter dat de lip-sync sterk is verbeterd in Xenoblade Chronicles 3 voor beide talen. En gisteren kregen we ook alweer een nieuwe trailer met 8 minuten aan beelden (in het Japans voor nu).

Whether you prefer to play with English or Japanese voices, #XenobladeChronicles3 includes both at launch – no additional download required! pic.twitter.com/8lv6Kl1PGP — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 8, 2022

De hype is er en het is nu aftellen tot we kunnen spelen op 29 juli. Jij de game al gehaald? Wat vind je van de voice acting? Laat het hieronder weten.