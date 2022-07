Wayward Strand uitgesteld naar september

Eerder dit jaar werd Wayward Strand aangekondigd, een hartverwarmende game over mensen in een vliegend ziekenhuis. De game zou eind deze maand naar de Switch komen, maar dit gaat het helaas niet redden. Ghost Pattern heeft de game vertraagd naar 15 september. Als reden geven ze aan er zeker van te willen zijn dat dit een unieke ervaring wordt, en dat ze daar meer tijd voor nodig hebben.

The team has been working diligently on making this unique, heartfelt story as perfect as possible. With over 25,000+ dialogue lines, real-time actions to coordinate for 14 characters across ~3 hours and a small independent team with a unique vision, there is a lot to take into account! It’s become clear now that more time is needed to get all of it exactly right. Caring for our characters, team, and you, dear audience, has been among our top priorities from the start, which means not giving into crunch, nor releasing too soon.