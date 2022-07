Sheepo krijgt fysieke release

Wezens redden in plaats van bevechten?

Vorig jaar kregen we Sheepo, een platformer van Top Hat Studios op de Switch. De game heeft nooit duidelijk bovenaan gestaan in ratings, maar heeft wel een following gekregen dankzij de stijl en unieke gameplay. Vandaar ook misschien niet heel raar dat Limited Run Games de game nu tijdelijk als een fysieke editie zal verkopen.

In Sheepo speel je als, hoe kan het ook anders, Sheepo. Het is jouw taak om op een planeet die nog niet in kaart is gebracht, al het leven te redden van uitsterven. Geen kleine taak, maar die durf je wel aan. Het is je eerste dag bij dit nieuwe werk dus je wil even een goeie indruk maken.

Het bijzondere in Sheepo is dat, anders dan bij vergelijkbare Metroidvania games, er geen focus ligt op combat. Je bent vooral bezig met verkennen en platforming. Je krijgt naarmate het spel vordert wel steeds meer krachten, maar echt het gevecht aangaan is niet je doel. Hieronder de launch trailer van vorig jaar als opfrisser.

Pre-orders beginnen op 12 juli en kun je hier verkrijgen. De vraag is nu of je het spel het waard vindt of dat je je afvraagt waarom nou dít spel juist een fysieke release krijgt. Laat het hieronder weten!