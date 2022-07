Mario Kart Tour lanceert de Piranha Plant Tour met speelbare Petey Piranha

De mobiele game Mario Kart Tour krijg een nieuwe cup, de Piranha Plant Tour! Met als nieuw karakter: Petey Piranha.

Vanaf volgende week kun je in de mobiele game ”Mario Kart Tour” racen op de nieuwe Piranha Plant Tour. Deze heeft zoals alle Tours weer 4 racebanen welke je vanaf 13 juli kunt gaan trotseren. Tot die tijd komt kun je natuurlijk nog altijd de Bangkok Tour berijden.

Op welke banen je kunt racen is nog niet officieel bekend gemaakt, maar aan de trailer te zien zal de terugkerende racebaan ”Piranha Plant Pipeway” zijn debuut maken in de mobiele titel. Daarnaast is ook een nieuw voertuig gespot, die nog geen bekende naam heeft. Een wagen in de vorm van Mario’s iconische green-pipe. Je kunt je Mii nu ook een Petey Piranha-outfit geven, als de plant hemzelf iets te groot voor je is.

Zie de tour in actie via de trailer hieronder:

Download en speel de game nu gratis op Android en IOS om deze banen te lijf te gaan. Ga jij voor die 1e plek? We horen graag wat jullie mening is over deze nieuwe cup in de reacties!