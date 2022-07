Xenoblade Chronicles 3 krijgt nieuwe overview trailer

Bekijk hier ruim 8 minuten van Xenoblade Chronicles 3!

Vorige maand kregen we al een complete Nintendo Direct die in het teken stond van Xenoblade Chronicles 3, hierin leerden we onder andere dat de game amiibo-ondersteuning en een uitbreidingspas krijgt. Daarnaast deelde Nintendo eerder deze week nog een nieuwe muziektrack van de game. Nu heeft Nintendo ook nog een nieuwe overview trailer van de game gepubliceerd. De trailer duurt ruim 8 minuten en hierin krijgen we verschillende cutscenes en stukjes gameplay te zien. Hij is helaas wel in het Japans zonder Engelse ondertiteling. Een Engelse-versie is momenteel nog niet beschikbaar. Voor de echte Xenoblade-fans zou de taal echter niet uit moeten maken. Zij zullen smullen van de nieuwe beelden die er in voorkomen. Valt Xenoblade Chronicles 3 op 29 juli bij jou op de deurmat? Of ben jij toch nog niet helemaal overtuigd? Laat het ons vooral weten in de reacties!