Wii Shop en DSi Shop zijn weer online

Het heeft even geduurd, maar het onverwachte onderhoud is afgelopen.

Het is alweer een tijd terug dat Nintendo de winkels van de Wii en DSi offline haalden voor het kopen van spellen. Echter alles wat je gekocht had, zou je opnieuw moeten kunnen downloaden tot een op dit moment nog onbekende datum. Daarom was het zo gek dat ergens in maart deze winkels volledig offline waren zonder enige aankondiging.

Een verklaring van Nintendo was ook alleen maar dat dit voor onderhoud was. Nu zo’n drie tot vier maanden later zijn ze echter weer online waardoor iedereen weer games kan gaan downloaden in de stores. Hoe lang dit echter het geval gaat zijn en wat exact het onderhoud van een kleine vier maanden heeft bereikt, is niet bekend.