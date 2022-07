The Lord of the Rings: Gollum laat voor het eerst gameplay zien

Het is geen erg lange trailer, maar we zien eindelijk wat gameplay van Gollum.

Begin september verschijnt een nieuw spel in The Lord of the Rings-franchise. Op 1 september zal het spel Gollum namelijk verschijnen voor PS4, PS5, PC en Xbox One/Series S|X, op een later moment zal die echter ook nog naar de Switch komen. Hoewel we al meerdere trailers van het spel voorgeschoteld hebben gekregen miste echte gameplay nog.

Daar is tijdens de afgelopen Nacon Connect verandering in gekomen. Tijdens deze online presentatie onthulden Daedalic Entertainment en Nacon de eerste gameplay beelden in een korte trailer. Tijdens de trailer komen verschillende bekende locaties en personages voorbij. Daarnaast zie je verschillende kernmechanics zoals het sluipen.

In Gollum volg je het verhaal van Gollum/Sméagol tijdens de eerste hoofdstukken van The Fellowship of the Ring. Hij is hier zijn precious al verloren aan Bilbo Baggins en verlaat zijn ‘veilige’ thuis de Misty Mountains om deze terug te vinden. Tijdens zijn reis zal die vele bekende locaties ontdekken. Van Mordor tot de mijnen van Moria. Onderweg zijn er natuurlijk ook vele gevaren en het is dan ook aan de speler om te besluiten of je beter Gollum of Sméagol kunt gebruiken in bepaalde situaties.