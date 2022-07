RoboCop: Rogue City krijgt gameplaytrailer en releasedatum

Deze brute first-person shooter gebaseerd op de gelijknamige filmreeks moet in juni 2023 verschijnen.

RoboCop: Rogue City kreeg gisteravond tijdens de Nacon Connect showcase een releasedatum en zijn eerste gameplaytrailer gekregen. Zo weten we nu dat het spel in juni 2023 moet gaan verschijnen. In de gameplaytrailer die hieronder is te bekijken krijgen we alvast een voorproefje van de brute first-person shooter gameplay. Game-ontwikkelaar Teyon wilt dat de Robocop-ervaring zou authentiek mogelijk aanvoelt. Om die reden spreekt niemand minder dan Peter Weller, die Robocop in de films speelde, de stem in van de iconische cyborg agent. Naast de Nintendo Switch zal de game ook op de PC, de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S verschijnen. Kijk jij er al naar uit om als agent Alex Murphy de straten van Detroit weer veilig te maken? Laat het ons vooral weten in de reacties!