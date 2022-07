[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 28

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Time on Frog Island

Verschijnt op: 12 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

In Time on Frog Island ben je als matroos gestrand na een vreselijke storm op een nogal vreemd eiland. Omdat je boot helemaal verwoest is besluit je het eiland te verkennen, maar al snel kom je erachter dat hier… kikkers wonen? Deze kikkerige bevolking verstaat jou echter niet, en hebben het ook niet zo op het gratis weggeven van spullen. Ruilen vinden ze wel interessant, maar dan moet je natuurlijk wel spullen hebben. Ga vissen, verbouw gewassen en brouw eenvoudige drankjes terwijl je de plaatselijke bevolking leert kennen. Gaat het jou lukken om van dit eiland af te komen?

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Verschijnt op: 12 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch is een prachtige 2D Metroidvania dat zich afspeelt in Torch City. In deze stad woonde tot op een aantal jaar geleden vooral dieren. Zes jaar geleden viel de Machine Legion alleen binnen, en alhoewel de stad dapper verzet bood heeft dit legioen uiteindelijk de stad gekoloniseerd. Jij speelt Rayton, een voormalige verzetsstrijder uit deze stad. Na de oorlog leeft hij een teruggetrokken bestaan, maar nadat zijn vriend op agressieve manier gearresteerd is, besluit Rayton nogmaals terug te vechten. Met zijn wapen, een enorme mechanische vuist, gaat hij op pad, maar hij bevindt zich al snel in een groter plot tussen de maffia, het verzet en het legioen.

XEL

Verschijnt op: 14 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €18,99

Xel is een kleurrijke avonturen game die o.a. geïnspireerd is door The Legend of Zelda. Je volgt hierin het verhaal van Reid, die aanspoelt op een onbekend eiland. Ze is haar geheugen kwijt en weet niet wie ze is of waar ze vandaan komt. Tijdens haar zoektocht naar antwoorden ontdekt ze een nieuw land vol aandoenlijke personages en kerkers met onmogelijke puzzels. Ook vind ze vele voorwerpen met vreemde functies, zoals de manupilatie van tijd. Al snel ontdekt ze een aantal verborgen geheimen, maar heeft ze de kracht en moed om hier iets mee te doen? Of zit ze straks ook vast in een eindeloze lus van gevaar en wanhoop?

Wat verder verschijnt in de week van 11 tot en met 17 juli:

11 juli 2022: Galachtische Pionier – €3,99

12 juli 2022: Krut: The Mysthic Wings – €7,99

13 juli 2022: Rayland – €4,99

14 juli 2022: Ambition: A Minuet in Power – €17,99

14 juli 2022: Darker Skies – €17,99

14 juli 2022: Super Ufo Fighter – €9,99

14 juli 2022: Worth Life– €24,99

14 juli 2022: Pascal’s Wager: Definitive Edition – €19,99

14 juli 2022: Growbot – €16,99

14 juli 2022: Running on Magic – €4,99

14 juli 2022: Superola Champion Edition – €4,99

14 juli 2022: Vzerthos: The Heir of Thunder – €4,99

14 juli 2022: Spidersaurs – €19,99

14 juli 2022: Table of Tales: The Crooked Crown – €16,99

14 juli 2022: Super Toy Cars 1 & 2 Bundle – € 19,99

14 juli 2022: Pixel Game Maker Series JETMAN – €9,49

14 juli 2022: Mothmen 1966 -€ 7,99

14 juli 2022: HunterX – €12,49

14 juli 2022: SENGOKU Princess – €17,85

14 juli 2022: KURSK – €9,99

15 juli 2022: Hell Pages – €8,99

15 juli 2022: DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace – €39,99

15 juli 2022: Marimo -VS- I.A.S. – €7,99

15 juli 2022: Long Live The Queen – €9,99

15 juli 2022: LOUD – €11,99

15 juli 2022: Universal Flight Simulator – €9,99

15 juli 2022: Food Truck Tycoon Complete Edition – €6,99