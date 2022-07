Pokémon Puzzle League komt naar Nintendo Switch Online+

Beleef de Nintendo 64-klassieker opnieuw.

De iets oudere gamers kennen Pokémon Puzzle League wellicht nog wel uit het Nintendo 64-tijdperk. Pokémon Puzzle League verscheen op 2 maart 2001 in Europa op de Nintendo 64 en was een van de latere titels voor de console. Het puzzelspel is vanaf vrijdag 15 juli 2022 opnieuw te spelen voor bezitters van het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket.

Deze Pokémon-game is een puzzelspel waar je blokjes met elkaar verwisselt om er zo drie of meer op een rij te krijgen, het doel is om zo het speelveldje leeg te spelen. Het spelletje heeft zowaar ook een verhaal, Deze draait om Ash Ketchum die meedoet om de beste Pokémon Puzzle Master te worden. Onderstaande trailer toont wat gameplaybeelden van de titel.