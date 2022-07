Nieuwe trailer en gameplaybeelden The DioField Chronicle

Benieuwd hoe de game eruit ziet?

Gisteren kwam het bericht naar buiten dat The DioField Chronicle een releasedatum had gekregen. De game staat momenteel gepland voor 22 september, en naast de releasedatum werden ook het prijskaartje van de fysieke versies bekend gemaakt. Zo weten we dat de normale versie €59,99 kost en de Collector’s Edition €189,99. Een nieuwe trailer om dit nieuws bekend te maken ontbrak echter. Of tenminste, die ontbrak gisteren. Want vandaag verscheen die plotseling wel op het kanaal van Square Enix. Je kunt de trailer hieronder bekijken. Let wel, de trailer is in het Japans.

Verder is er ook een video verschenen met meer gameplaybeelden van de game. Enkele dagen geleden vond er een livestream plaats waarin de game gespeeld werd. Uiteindelijk kun je hieronder zo’n anderhalf uur aan gameplay materiaal bekijken. Ook deze video is in het Japans. De gameplay start ongeveer rond de 10e minuut.

The DioField Chronicle is een tactische RPG welke een combinatie biedt van turn-based én real-time gevechten. Het draait om de strijd tussen de Rowetale Alliance en de Trovelt-Schoevian Empire. Het koninkrijk Alletain staat daar tussenin. Verder speelt de game zich af in een wereld waar elementen uit de middeleeuwen alsmede de moderne tijd samenkomen. Het is in de game aan jou de taak om Alletain te beschermen.