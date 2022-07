Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway is gelekt.

Volgens Best Buy kunnen we begin oktober aan de slag met een nieuwe Nickelodeon Kart Racers-game!

Nickelodeon maakt de laatste jaren meerdere games uit. Zo konden we vorig jaar nog genieten van Nickelodeon All-star Brawl. Daarnaast zijn er de laatste jaren ook nog de Nickelodeon Kart Racers-games uitgekomen. Dit zijn kart-games met de bekendste en belangrijkste personages van Nickelodeon. Het derde deel in deze franchise genaamd: Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway is nu uitgelekt via een productpagina op Best Buy. Dit werd opgemerkt door de bekende Twitteraar Wario64:

Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway is up for preorder at Best Buy ($49.99)

Switch https://t.co/WppO57dcrv

PS5 https://t.co/hCmSpFmmer

PS4 https://t.co/JZRID21cqf

Xbox https://t.co/ym6gPOokPr #ad



Featuring a fully voice acted cast of over 40 iconic characters. out 10/7/22 pic.twitter.com/isGTp8seHt — Wario64 (@Wario64) July 8, 2022

Volgens de pagina zal de game op 7 oktober verschijnen voor de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X en S en de Switch. Ook wordt vermeld dat de game 40 personages zal gaan bevatten, die door stemacteurs zijn ingesproken. Je zult je kart of moter in waterscooters kunnen veranderen om nieuw terrein te overbruggen. Net als in Mario Kart zul je ook in deze game je karts kunnen samenstellen en zijn er “miljoenen” combinaties mogelijk. De game zal (op launch) 36 tracks gaan bevatten en er zit split-screen lokale multiplayer en online multiplayer in. Zie jij een nieuwe kart racer met Nickelodeon personages wel zitten of laat jij deze aan je voorbij scheuren? Laat het ons vooral weten in de reacties!