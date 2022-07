LEGO brengt met ‘The Mighty Bowser’ hun grootste Mario-set ooit uit

King Koopa, oftewel Bowser, verschijnt later dit jaar als een mega LEGO-bouwerk in de winkels.

Ben jij een LEGO Super Mario-fan of gewoon een LEGO-fan? Kijk dan alvast maar uit naar een nieuwe set die in oktober moet verschijnen. LEGO heeft namelijk officieel een nieuwe adult-set voor de LEGO Super Mario-lijn. Deze set zal in elk geval tot nu toe de duurste set worden. Hij verschijnt in oktober namelijk voor €229,99, maar daar krijg je ook flink wat stenen voor terug. 2807 om precies te zijn, het ?-Blok had er ter vergelijking nog geen 2100.

De totale grootte van de set is maximaal 32cm hoog, 41cm breed en 28cm diep. Dit is dan inclusief de displaystand met twee pilaren en een stuk vloer. De figuur zelf kan zijn hoofd bewegen en geeft je de kans om zij hoofd en benen te poseren. Daarnaast kun je ook een vuurbal uit zijn mond afschieten.

Het product wordt nog leuker wanneer je een LEGO Mario, Luigi of Peach hebt. Deze kun je namelijk activeren en tegen Bowser laten vechten. Dit maakt het spelen met deze set interactiever en leuk voor iedereen.

In onderstaande video kun je twee LEGO-designers wat dieper zien ingaan op het product en de mogelijkheden er van.