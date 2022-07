E3 komt volgend jaar terug naar L.A. en wordt geproduceerd door ReedPop

Organisatie van onder andere PAX helpt met de organisatie van de E3.

De afgelopen jaren waren door de pandemie een bijzondere ervaring voor de game-industrie. Drie jaar geen fysieke activiteiten en twee van de drie jaar ontbrak de E3 volledig. Nu heeft the ESA (Entertainment Software Association) aangekondigd volgend jaar toch weer echt een E3 te gaan organiseren.

Zoals de traditie voorschrijft zal dit in de tweede week van juni plaatsvinden, maar exacte dagen zijn nog niet onthuld. Wel is bekend dat ReedPop de organisatie op zich neemt. ReedPop is bekend van onder andere PAX, New York Comic Con en Star Wars Celebration en kan the ESA goed helpen een nieuw imago neer te zetten voor het oude evenement.

Voor zover bekend is zal E3 weer voor iedereen op een bepaalde vorm toegankelijk zijn. Hoewel er een focus in het bericht ligt op publishers, developers, journalisten en overigen uit de industrie wordt er ook benoemd dat er consumenten componenten zullen komen. Daarnaast zal de organisatie ook digitale showcases uitlichten.

Hoewel sommigen het nut van de E3 betwijfelen hebben wij laatst uitgebreid bekeken waarom iets als de E3 nog nodig is voor de industrie. Mocht je interesse hebben in het evenement volg dan vooral de socials van het evenement op Twitter, Facebook en Instagram. Hier zal in de komende maanden meer bekend gemaakt worden over wie er aanwezig zijn en wanneer registratie exact open gaat.