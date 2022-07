Bright Memory: Infinite krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Ren, hak en schiet vanaf 21 juli in deze futuristische shooter!

Bright Memory Infinite werd eerder dit jaar aangekondigd voor de Switch. Nu heeft de game een releasedatum gekregen en een gloednieuwe trailer die hieronder is te bekijken. De game zal op 21 juli in de eShop verschijnen voor een prijs van €19,99. Naast de Switch zal de game dan ook beschikbaar zijn op de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. In de trailer zien we onder andere hoe de game op de Switch zal gaan draaien. Zo zal die op TV in 1080P speelbaar zijn en kun je de gyroscope gebruiken om de camera te bewegen.

Bright Memory: Infinite is een first-person shooter die zich afspeelt in het jaar 2036. In dit jaar heeft zich een vreemd fenomeen in de lucht voorgedaan, waarvoor scheikundigen geen verklaring kunnen vinden. De SRO (Supernatural Research Organisation) heeft daarom agenten naar verschillende regio’s uitgestuurd om dit fenomeen te onderzoeken. Al snel wordt duidelijk dat dit fenomeen verband houdt met een mysterie. Hierdoor wordt een tot nu toe onbekende geschiedenis van twee werelden aan het licht gebracht.

In de game speel jij dus met één van deze agenten, die gebruik maakt van verschillende wapens en munitie. Naast schietwapens zitten er ook diverse slagwapens in de game. Waaronder een zwaard waarmee je niet alleen op vijanden kunt hakken, maar ook hun kogels kan weerkaatsen. Zie jij jezelf al als een futuristische agent de wereld van morgen veiliger maken? Laat het ons vooral weten in de reacties!