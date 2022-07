The DioField Chronicle verschijnt op 22 september

Een tactische RPG met turn-based en real-time gevechten.

Afgelopen maart toonde Square Enix voor het eerst The DioField Chronicle. Op dat moment was er nog geen releasedatum bekend. Daar is nu echter verandering in gekomen. Switch-bezitters zullen vanaf 22 september met deze game aan de slag kunnen. Square Enix neemt tevens vanaf nu pre-orders aan voor de fysieke versie en een Collector’s Edition. De fysieke versie kost €59,99, de Collector’s Edition daarentegen kost €189,99. Deze bevat wel meerdere extra’s naast de game, zoals een bordspel en speldjesset.

The DioField Chronicle is een tactische RPG welke een combinatie biedt van turn-based én real-time gevechten. Het draait om de strijd tussen de Rowetale Alliance en de Trovelt-Schoevian Empire. Het koninkrijk Alletain staat daar tussenin. Verder speelt de game zich af in een wereld waar elementen uit de middeleeuwen alsmede de moderne tijd samenkomen. Het is in de game aan jou de taak om Alletain te beschermen.

Omdat er geen nieuwe trailer is gedeeld, kan je hieronder nogmaals naar de aankondigingstrailer kijken. Ben jij klaar voor de volgende RPG van Square Enix? Laat het ons weten in de reacties!