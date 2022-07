[Review] Monster Hunter Rise: Sunbreak – Jagen tot de zon opkomt

Willen we meer of minder Monster Hunter?

Ja hallo, daar ben ik weer. Die ene Monster Hunter-fan. Begin vorig jaar kwam Monster Hunter Rise naar de Nintendo Switch. Mensen die zich de review daarvan kunnen herinneren weten vast nog dat ik daarover laaiend enthousiast was. De game kreeg van mij een 10. Je kunt je dan ook vast voorstellen hoe blij ik was toen een half jaar later de eerste DLC werd aangekondigd. Meer van de game waar ik inmiddels 200 uur in had gestoken? Een enorme uitbreiding, met nieuwe omgevingen, nieuwe monsters, nieuwe technieken en meer? Ja hoor, kom maar door!

Een nieuwe plek heeft je hulp nodig!

Allereerst, Sunbreak gaat verder waar Rise ophoudt. Nog geen dag nadat je Kamura van de ondergang hebt gered, staat er een boodschapper bij je op de stoep. Het is de zus van een ander personage uit het dorp en ze informeert je over een nieuwe plek, met een nieuwe, natuurlijk grotere, dreiging. Er is iets aan de hand waardoor monsters hun normale terrein verlaten. Klinkt misschien niet heel ernstig, maar ze vernietigen daardoor complete ecosystemen. De vraag is dan ook of jij, redder van Kamura, kan helpen dit fenomeen te onderzoeken. En dat is het zo eigenlijk wel. Net zoals in de basisgame is het verhaal niets om over naar huis te schrijven. Monster Hunter doet nooit zo moeilijk, vrijwel elk verhaal in de franchise komt neer op: “Hé, dit monster op de cover maakt andere monsters boos. Doe er wat aan.” Dat wil niet zeggen dat het verhaal compleet achterwege gelaten wordt. De worldbuilding is in Sunbreak zeker aanwezig, welke versterkt wordt door een aantal prachtige cutscenes. Vooral een aantal nieuwe personages en monsters worden hiermee even flink in het zonnetje gezet. Maar goed, eerlijk is eerlijk, Monster Hunter draait niet om het verhaal. Het gaat om de jacht, baby!

Jagen tot je erbij neervalt

Dus hoe zit het met die jacht? Is er nog iets aan de gameplay veranderd? Kort antwoord: Ja. De DLC introduceert een aantal dingen waar de doorgewinterde Monster Hunter-fan maar al te blij mee zal zijn. Lang antwoord: het is vooral meer. Meer skills, meer armor, meer armor skills, meer decorations, meer plekken om decorations in te klappen om meer skills te krijgen… Je begrijpt waar ik heen wil. Want wie het even niet meer weet: in Monster Hunter draait het om de grind. Je jaagt op een monster, doodt het monster en gebruikt dan stukjes van dat monster om moeilijkere monsters in elkaar te klappen. Sunbreak zorgt er vooral voor dat je deze loop langer in stand kan houden.

De Master Rank is terug!

De belangrijkste manier waarop het dit doet is de nieuwe moeilijkheidsgraad. In Sunbreak is Master Rank weer terug. De fans onder ons weten wat dat is: de moeilijkste quests, een beetje te vergelijkbaar met endgame. Niet de moeilijkste monsters, maar de moeilijkste quests. Net zoals bij de overstap van low naar high rank, bouwt dit zich namelijk op. Je begint met “makkelijkere” monsters, monsters die veelal nog uit de basisgame komen. Pas als je hebt bewezen dat je deze op Master Rank ook aankan, worden langzaam nieuwe monsters geïntroduceerd. Is dat teleurstellend? Misschien, maar aan de andere kant is het ook wel fijn. Want om het even te benadrukken: Master Rank is moeilijk. Monster slaan harder en sneller, zijn vaker enranged en hebben nieuwe movesets. Dacht jij inmiddels de complete moveset van de Khezu uit je hoofd te kennen? Niet alleen heeft hij een aantal nieuwe trucjes, hij varieert ze ook veel meer! Het is fijn om dan even een opfrisser te hebben, om door die opbouw tijd te krijgen om je speelstijl weer te vinden en aan te passen. Want hoe verder je komt hoe vaker monsters ook een “finishing move” zullen hebben. Dit zijn moves waarbij je niet in de buurt wil staan als ze afgaan. Gelukkig zie je deze vaak al van verre aankomen… Als je ze tenminste kent. Meer dan ooit is het in Sunbreak de kunst om monsters te leren lezen en daarop te reageren. Het is een lastig spelletje, maar dat maakt het ook zo leuk!

Twee keer zoveel skills met de switch skills

Dat de DLC dan ook vooral “meer” biedt is niet heel vreemd. Je zult al je vaardigheden in moeten zetten om deze monsters te verslaan, dus extra attack, defense en 20 extra skills zijn absoluut geen overbodige luxe. Om daarnaast je skill set wat uitgebreider te maken introduceert Sunbreak ook de switch skills. In de basisgame kon je maar een aantal skills en wirebug skills meenemen. Deze stonden gekoppeld aan een knop (drie voor A, twee andere voor X). Dus als je er één koos, kon je die andere niet meenemen. Sunbreak lost dit op door je twee load-outs te geven in de vorm van scrolls. Tijdens de game kun je feilloos tussen deze twee scrolls wisselen, waardoor je plotseling combo’s kunt bouwen die eerst niet toegankelijk bouwen. Het is even wennen, maar vooral wapens die veel van skills gebruik maken (zoals bijvoorbeeld de Longsword) hebben er zeker baat bij om dit te leren. Daarnaast wordt ook het wisselen beloond. De game heeft een unieke dodge actie ingebouwd waarmee je ondertussen je skills wisselt. Het enige lastige hieraan is dat je het nog wel eens kan vergeten. Zoals ik al zei, is de game gewoon heel moeilijk en is het lastig te onthouden dat je mooie combo’s kunt doen, terwijl je rent voor je leven.

Follower Quests: neem A.I. Hunters mee op pad!

Een andere toevoeging is dat er in Sunbreak beter aan de singleplayers is gedacht. In de basisgame was dit een aparte modus, die makkelijker was dan de multiplayer-quests. Omdat Monster Hunter alleen wel gefocust is op de multiplayer (zo is High Rank alleen op multiplayer-niveau te spelen) was de difficulty spike daarna erg groot als je de multiplayer-quests ging doen. In Sunbreak is dat beter geregeld door de introductie van Follower Quests. Dit zijn nog steeds quests die je alleen solo kunt spelen, maar in plaats van de moeilijkheid naar beneden te gooien krijg je een aantal A.I. Hunters mee. Sunbreak introduceert een aantal personages die maar al te graag met je op jacht willen, en dat doe je op deze manier. Leuk is daarbij dat echt geprobeerd is om iedere follower uniek te maken. Niet alleen hebben ze allemaal een eigen selectie aan wapens, ze hebben ook hun eigen speelstijl en zullen onderling discussiëren als je er meerdere meeneemt. Het zijn kleine dingen, maar het diept de personages uit en geeft daardoor de wereld weer net wat meer leven.

Hoe doet de DLC het op de Switch?

Grafisch zit de game nog net zo goed in elkaar als de basisgame. Het ziet er allemaal prachtig uit en de paar nieuwe omgevingen die je mag ontdekken zijn plaatjes. Vooral de Citadel, met zijn Dracula achtige vibe, is fantastisch. Afgebrokkelde stukken gotische architectuur bezaaien het landschap en de lucht is op bepaalde plekken een vreemde kleur rood. Daarnaast zijn er overal geheime plekken om te ontdekken. Wie de Monster Hunter Rise-review heeft gelezen, weet verder dat ik versteld stond van wat de game op technisch gebied voor elkaar kreeg. Dat is hier niet veel anders. Het design is prachtig en ontzettend gedetailleerd. De personages, armors, nieuwe monsters, het ziet er allemaal uit om door een ringetje te halen. Het is niet zo dat het allemaal pixelperfect is, maar de game weet waar jij naar kijkt en waar niet. Het past zich hierop aan, waardoor het niet eens opvalt dat niet alles even goede texture heeft. Oh en de muziek? Fantastisch. Vooral Malzeno’s motief deed mijn haren recht overeind staan. Meer graag!

Was er niet iets met een Rampage?

Het enige, ENIGE minpuntje dat ik weet te verzinnen is dat er niets meer met de Rampage wordt gedaan. Dit werd geïntroduceerd in Rise en was een grappige onderbreking van het traditionele jagen. Het was namelijk meer een soort van Tower defense mode. In Sunbreak is dit alleen, tsja, vergeten? Er zijn geen Master Rank Rampage Quests. Vreemde keuze, aangezien dit toch iets was waarmee Rise zich probeerde te onderscheiden. Maar of het echt erg is… De siege quests zijn in ieder geval niet terug. Oh, en het nieuwe dango deuntje is wel erg saai. Daar had ik meer van verwacht Sunbreak! (Al is de nieuwe dango “high-risk high-reward” mechaniek dan wel weer leuk…)

Conclusie

Uiteindelijk geeft Sunbreak precies wat je verwacht van een DLC. Meer. Meer van de game die je net gespeeld hebt, met nieuwe monsters, nieuwe omgevingen, nieuwe skills en veel, VEEL manieren om opnieuw op jacht te gaan. De game wordt daarnaast flink moeilijker gemaakt. Met de Master Rank worden niet alleen nieuwe moeilijkere monsters geïntroduceerd: zelfs oude bekenden zullen nieuwe trucjes hebben waar je toch even voor moet gaan zitten. Het is dan ook vooral de vraag of je Monster Hunter Rise leuk vond. Is het antwoord daarop ja? Dan kun je met Sunbreak niet mis zitten. Hoewel het prijskaartje van de DLC aan de stevige kant zit (€39,99), biedt het genoeg content voor vele honderden uren nieuw jachtplezier. Ik weet in ieder geval wat ik doe deze zomer.

+ Meer, meer, MEER!

+ Nieuwe omgevingen zijn prachtig, technisch zit de game nog steeds goed in elkaar

+ Toevoegingen geven je nieuwe redenen om op jacht te gaan

– Rampage wordt niets mee gedaan, gemiste kans

DN-Score: 9,3