Railways: Train Simulator rijdt vandaag naar de Nintendo Switch

Bekijk hier in ruil voor jouw treinticket de launch-trailer!

Vorige week zondag kondigde ontwikkelaar Infinity Games en uitgever Nerd Monkeys aan dat Railways: Train Simulator deze week naar de Nintendo Switch zou komen. Inmiddels hoeven we niet langer meer te wachten op de trein want vanaf vandaag, 7 juli, kunnen Switch-bezitters ook aan de slag met dit puzzel-strategiespel. Eerder verscheen het spel namelijk al op mobiele apparaten. De game gaat voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je 623 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Railways: Train Simulator is zoals de naam al een beetje weggeeft een treinsimulator waar geduld een schone zaak is. Om levels te voltooien moet je namelijk wachten op het juiste moment en jouw vaardigheden gebruiken om de treinen van de ene spoorlijn naar de andere te slepen. Je zult echter wel moeten oppassen, want jouw treinen mogen natuurlijk niet crashen! Elk niveau brengt nieuwe uitdagingen met zich mee dus zorg dat iedereen in de trein zit voordat je vertrekt.

Ben je benieuwd geworden naar Railways: Train Simulator? Bekijk dan onderstaande launch-trailer!