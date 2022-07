Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness krijgt trailer

Zowel een origineel verhaal als het verhaal van de anime!

Afgelopen mei werd bekend dat Spike Chunsoft een game gebaseerd op de manga Made in Abyss ontwikkelt. Vlak erna kreeg Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness een relasedatum. De game zal op 2 september verschijnen voor de Nintendo Switch. Tevens is bekendgemaakt dat er een fysieke versie zal verschijnen. Deze wordt uitgegeven door Numskull Games. Een Collector’s Edition zal ook verkrijgbaar zijn. Nintendo heeft op zijn YouTube-kanaal een nieuwe trailer gedeeld van deze titel. Je kan hem hieronder bekijken.

Made in Abyss: Binary Star Falling in Darkness is een actie-RPG. Je kan in de Hello Abyss het verhaal van de anime (her)beleven en in Deep in Abyss een origineel verhaal van een nieuwe Cave Raider. Daal af in de wereld van de Abyss en ontdek de grotten en wie weet wat nog meer.

Heb jij Made in Abyss ooit gelezen of gezien? Kijk je uit naar de game? Laat het ons weten in de reacties!