Klonoa Phantasy Reverie Series krijgt lanceringstrailer

Twee Klonoa-games in één bundel!

Tijdens de Nintendo Direct van februari 2022 werd Klonoa Phantasy Reverie Series aangekondigd voor de Nintendo Switch. De afgelopen maanden werd er al meer bekendgemaakt over de performance en werden er gameplaybeelden getoond. De game staat gepland voor een release morgen in het Westen. In Japan en Azië verschijnt de game al vandaag. Om die reden heeft Bandai Namco de launchtrailer gedeeld op YouTube. Je kan hem hieronder bekijken.

Klonoa Phantasy Reverie Series bevat de geremasterde versies van Klonoa: Door to Phantomile en Klonoa 2: Lunatea’s Veil. Dat zijn de eerste twee games in de Klonoa-franchise. Klonoa: Door to Phantomile verscheen op de PlayStation 1 in 1997 en Klonoa 2: Lunatea’s Veil op de PlayStation 2 in 2001. De media prezen beide side-scrolling 3D-actieplatformgames in die tijd zeer.

Ken jij Klonoa nog van vroeger? Ga jij deze bundel ook halen voor de Switch? We horen het graag in de vorm van een reactie!