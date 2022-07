Frogun verschijnt begin augustus op de Nintendo Switch

Pak jouw kikkervormige grijphaak er maar alvast bij!

Ongeveer een jaar geleden werd er aangekondigd dat Frogun naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel er nog toen nog geen exacte releasedatum was, is deze er nu wel. Gisteren maakte ontwikkelaar Molegato en uitgever Top Hat Studios namelijk bekend dat het platform-avonturenspel op 2 augustus naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De titel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, al zal er later ook een fysieke uitgave verschijnen. Om deze game te downloaden heb je 563 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Frogun is een old-school platform-avonturenspel waarin een kikkervormige grijphaak jouw beste vriend is. Je gaat samen met ontdekkingsreiziger Renata op avontuur om haar ouders te vinden, want er moet haast wel iets met hun gebeurd zijn. Tijdens deze reis verken je kleurrijke levels vol met gepixelde ruïnes, ijskoude sneeuwkappen en lavamoerassen. Gaat het jou lukken om jouw ouders te vinden?

Ben je benieuwd geworden naar Frogun? Bekijk dan hieronder de nieuwste trailer.