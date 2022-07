Volgende Ubisoft Forward vindt plaats op 10 september

Ubisoft geeft een nieuwe presentatie in september.

Ubisoft heeft op haar officiële website aangekondigd dat er een nieuwe Ubisoft Forward op de planning staat. Het bedrijf zendt op 10 september namelijk een gloednieuwe Ubisoft Forward-livestream uit. Tijdens de presentatie deelt Ubisoft updates en nieuws over aankomende games van de Franse uitgever. De livestream wordt uitgezonden om 21:00 uur CEST en is zowel via Youtube, Twitch als op de website van Ubisoft te bekijken. Via Daily Nintendo zal de stream ook te bekijken zijn.

Om welke games het precies gaat is vooralsnog niet bekend. Voor de Nintendo Switch komt later dit jaar Mario + Rabbids: Sparks of Hope uit en mogelijk zal deze titel voorbijkomen. Verder gaan er al een tijdje geruchten rond dat er een nieuwe tweedimensionale Prince of Persia-game in ontwikkeling zou zijn. Vooralsnog kunnen we echter alleen maar speculeren wat ons te wachten staat.

