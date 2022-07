Nintendo onthult Splatoon 3-hardware en accessoires

Kijk jij uit naar Splatoon 3? Dan zijn deze nieuwe producten mogelijk wat voor jou.

In september verschijnt alweer het derde deel van Splatoon. Vanaf de negende van die maand kunnen we weer flink gaan kliederen met gekleurde inkt. Met zowel nieuwe als oude modi die in het spel zitten kun je online en offline weer de beste Inkling (of Octoling) worden in onder andere Turf War.

Vandaag heeft Nintendo nieuwe producten voor Splatoon-liefhebbers aangekondigd. Om te beginnen een speciale Switch OLED met zowel een speciale dock, maar ook erg bijzondere Joy-Con en Switch-achterkant. Deze komt zonder het spel op 26 augustus in de winkels te liggen.

Op dag van lancering van het spel verschijnt er bovendien nog een Pro Controller en een opberghoes, beiden natuurlijk in de stijl van Splatoon 3. Beelden van deze producten zijn in de tweet hieronder te zien.

Werp een blik op de producten! pic.twitter.com/ZdiP2hN7cE — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 6, 2022