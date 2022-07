Bekijk de lanceertrailer van Yurukill: The Calumniation Games

De game komt bijna uit in Europa en bekijk alvast de trailer.

Yurukill: The Calumniation Games is een van de nieuwe titels van NIS America en komt 8 juli 2022 uit voor de Nintendo Switch en PlayStation 4 & 5. Het is een schietspel met elementen van een RPG en een visual novel. Het is voor het eerst dat deze langverwachte game naar het Westen komt. De Engelse vertaling van het Japanse origineel stond namelijk al sinds 2020 op de planning. In de eShop kost Yurukill: The Calumniation Games €39,99. Voor wie twijfelt, is het nog steeds mogelijk om de gratis demo van de game uit te proberen.

Yurukill: The Calumniation Games staat al op onze radar voor deze week en bekijk hieronder de lanceertrailer. In de beelden krijg je een goede indruk van de unieke mix van een schietspel, een RPG en een visual novel. Ook wordt een tipje van de sluier gelicht over het verhaal.

Ga jij Yurukill na het zien van deze beelden vanaf vrijdag spelen? Of ga je alsnog even de demo downloaden? Laat het ons weten wat je ervan vindt!