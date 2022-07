Witch on the Holy Night aangekondigd voor de Switch

Deze visual novel verschijnt op 8 december!

In 2012 werd Witch on the Holy Night voor het eerst uitgebracht. Deze visual novel van TYPE-MOON viel goed in de smaak en daarom wordt er een remaster van gemaakt. De remaster zal op 8 december verschijnen op de Nintendo Switch. Een Japanse fysieke versie is al aangekondigd, maar het is vooralsnog onduidelijk of er ook een fysieke versie in het Westen uitgebracht gaat worden. Switch-bezitters zullen dus mogelijk de game moeten importeren als ze per se een fysieke versie willen. Daarnaast zal de game natuurlijk ook in de Nintendo eShop te verkrijgen zijn. Een Engelse trailer kan je hieronder bekijken.

Witch on the Holy Night is een visual novel die zich afspeelt in Japan rond 1980. Het verhaal draait om hoofdpersonage Aoka Aozaki. Ze is nog een student, maar ondertussen probeert ze om te gaan met de wereld van ”magecraft”. In de remaster is alle tekst ingesproken in het Japans en zijn de graphics geüpgraded naar HD.

Kijk jij uit naar deze visual novel? Laat het ons weten in een reactie!