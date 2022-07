Track van Xenoblade Chronicles 3 gedeeld

Luister naar You Will Know Our Names - Finale!

Nog maar een paar weken en dan komt Xenoblade Chronicles 3 uit voor de Nintendo Switch. Vanaf 29 juli kunnen Switch-bezitters namelijk ermee aan de slag. In het spel komt een hoop muziek voor. Van één heeft Nintendo nu de track gedeeld op YouTube. Het gaat om het nummer You Will Know Our Names – Finale dat tijdens gevechten met unieke monsters in Aionios afgespeeld wordt. De titel kan mogelijk bekend voorkomen voor de mensen die Xenoblade Chronicles 1 hebben gespeeld. Je kan hem hieronder beluisteren. Pas geleden kreeg Xenoblade Chronicles 3 nog een eigen Direct. Hierin werd er een hoop nieuwe informatie bekendgemaakt, waaronder de uitbreidingspas en amiibo-ondersteuning. De game is tevens al via de Nintendo eShop te pre-orderen voor €59,99. Hoe vind jij de track klinken? Laat het ons weten in een reactie!