Meer Super Mario Odyssey profielafbeeldingen voor Nintendo Switch Online in juli

Deze maand staat opnieuw Super Mario Odyssey centraal in de serie profielafbeeldingen.

Het is weer de eerste dinsdag van de maand en dat betekent dat de volgende uitgelichte game voor missies en beloningen in Nintendo Switch Online bekend is. Voor de maand juli is het een oude bekende, want van die game zijn al eerder profielafbeeldingen beschikbaar geweest: Super Mario Odyssey. De eerste serie bevat Mario, Peach en Bowser in hun bruiloftskleding en enkele 8-bit afbeeldingen van Mario en enkele vijanden. Bovenaan dit artikel is een aantal profielafbeeldingen te bekijken. Uiteraard zijn er ook enkele achtergronden beschikbaar, maar sommige daarvan kun je al in je bezit hebben van de vorige collectie profielafbeeldingen. Een personage kost je zoals altijd 10 platina punten en een achtergrond 5 platina punten. Deze eerste serie is tot en met maandag 11 juli 2022 verkrijgbaar.

Zoals iedere maand zijn er ook splinternieuwe dierenafbeeldingen van Animal Crossing met alle julijarigen beschikbaar gekomen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de afbeelding van Apollo de adelaar of het schaap in hotdogoutfit Frita. Je hebt de hele maand juli de tijd om je verzameling van Animal Crossing aan te vullen of compleet te maken. Daarnaast is de laatste serie afbeeldingen voor Mario Strikers: Battle League Football nog tot en met aanstaande donderdag te krijgen.

Kom je platina punten tekort? Voltooi dan de wekelijkse missies van bijvoorbeeld het spelen van een game met ondersteuning voor de opslagcloud of log even in op de site van My Nintendo voor 30 platina punten per week. Nieuw zijn de missies om Mario + Rabbids Kingdom Battle te spelen voor eenmalig 100 platina punten en Dr. Mario in de NES-app voor Nintendo Switch Online. Mario + Rabbids Kingdom Battle is ook tijdelijk de Game op Proef, maar ook spelers met de volledige versie (digitaal of fysiek) in hun bezit kunnen de game starten voor om die platina punten te krijgen.

Maak jij deze maand je serie profielafbeeldingen weer compleet? Zijn jouw favoriete dieren uit Animal Crossing deze maand jarig? Laat het ons hieronder weten.