[Even voorstellen] Nieuwe redacteur Mike

A wild Redacteur appeared.

Onlangs kon je al lezen dat we op zoek waren naar nieuwe redactieleden om onze redactie te versterken. Inmiddels is de eerste nieuwe redacteur een feit en wellicht heb je de naam Mike al eens voorbij zien komen in de afgelopen week. Vanaf nu zal Mike je namelijk ook gaan voorzien van onder andere het laatste nieuws en reviews op Nintendo-gebied. Benieuwd wie hij nu eigenlijk is? Hieronder stelt hij zich aan je voor.

Ik ben Mike en vanaf nu zal ik de Daily Nintendo redactie komen versterken! Ik hou van gezellig doen met anderen en probeer zoveel mogelijk overal het positieve van in te zien. Mijn stopwoordje is dan ook ”Nostress, kom wel goeeeeeee” omdat het ook altijd wel goed komt. De PowerPoints die ik voor school maakte waren dan ook niet langer dan een minuut voor ik ze ging geven geschreven. De gift van het stotteren was daarbij ook erg welkom, gelukkig zijn improvisatie en het gebrek aan schaamte meestal genoeg om dat te overwinnen. Lekker sarcastisch en muf zijn is mijn motto. En ja, zoals je hoort neem ik alles niet al te serieus. Niet in de slechte zin, maar meer dat ik me niet snel ergens zorgen over maak en een situatie op een rustige manier bekijk en een oplossing verzin waar nodig; of bedenk dat ’t allemaal wel meevalt. (Daarnaast is opgeven ook een regelmatig gekozen oplossing)

Ik volg de opleiding mediavormgever, ja ik ben er zo eentje. Een chaotische creatieveling die in alles een idee voor een project ziet. Door die mindset heb ik hiervoor ook vele projectjes gedaan om te kijken wat ik kan, maar natuurlijk vooral omdat ik het heel leuk en grappig vond; zoals: YouTube, eigen website, samenwerkingen, podcast en meer. Ook al ben ik hier nieuw, ik ben dus geen groentje in de media wereld.

Genoeg over mij, jullie komen hier voor Nintendo! Wat is mijn gaming-smaak?

Ik heb de consoles: Wii (5x zelfs) -Wii U – Switch – DS – DSI XL – NEW 3DS XL – NES/SNES Classic – PS3 – PS4 PRO

De laatste tijd houd ik vooral van local-multiplayer partygames, maar zo nu en dan een singleplayer avontuurtje kan er ook wel tussendoor.

Mijn favoriete Nintendo-game is ”Mario & Luigi Bowser’s inside Story” op de DS.

Mijn favoriete Nintendo-console is hetgeen wat erna kwam, de 3DS. (Wat NIET te zien is aan mijn foto’s)

Mijn aller eerste videogame ooit was (de nu niet meer zo nieuwe) NEW Super Mario Bros DS

Samengevat ben ik dus een chaotische, creatieve (waarvan ik nog even wilde showen met mijn zelf gevouwen origami-goomba voor in mijn Paper Mario: The Origami King hoesje ) ”toevoeging” aan het Daily Nintendo-team.

Het lijkt mij erg leuk om artikelen voor jullie te mogen schrijven, en ervaring op te doen voor mijn vak in de praktijk. Kan het nog beter? Ik denk het niet.

Zie jij er nou ook zo naar uit om, als je de naam ”Mike” linksboven een artikel ziet staan, direct naar het volgende artikel te skippen?

Laat je horen in de reacties.