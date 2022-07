Eerste gameplaybeelden van Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Is het ritme van deze game festivalwaardig?

Tijdens de Anime Expo van 2022, wat in Los Angeles werd gehouden, lieten de makers, namelijk Bandai Namco, de eerste gameplaybeelden van het spel Taiko no Tatsujin zien. Het befaamde ritmespel kan je naast met de gebruikelijke controllers ook besturen met het bijhorende drum-accessoire. Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival was al in februari aangekondigd. Vorige week heeft deze dan eindelijk een releasedatum gekregen. Het spel komt 23 september uit.

In Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival trommel je op het ritme van meer dan 70 verschillende liedjes in de singleplayermodus. Het nieuwe deel bevat dit keer ook muziek uit The Legend of Zelda. Daarnaast is er een speciaal lidmaatschap, dat je toegang geeft ruim vijfhonderd nummers! Tevens is er ook een onlinemodus, genaamd Don-Chan Band, waarin spelers het met zijn vieren tegen elkaar op kunnen nemen.

Bekijk de gameplaybeelden hieronder:

