[15 jaar DN] Win Samurai Warriors 5, Surviving the Aftermath en meer!

We gaan verder met het prijzenfestijn ter ere van ons 15-jarig bestaan!

Waarschijnlijk heb je het al gelezen en zo niet dan zeggen we het maar al te graag nog een keer. Daily Nintendo bestaat 15 jaar en deze maand staat dan ook volop in het teken van ons 15-jarig bestaan. Verwacht veel toffe giveaways en leuke specials. Inmiddels is het dan ook de hoogste tijd voor onze tweede giveaway. Dit keer mogen we in samenwerking met onze goede vrienden van Koch Media drie fysieke Nintendo Switch-games verloten! Het gaat daarbij om:

1x Samurai Warriors 5

1x Surviving the Aftermath Day One Edition

1x Tokyo 2020

Om kans te maken op één van de games moet je het volgende doen: laat via een reactie hieronder weten welke game (max 1 kiezen) jij zou willen winnen en waarom. Je loot uiteindelijk mee voor de game die jij hebt genoemd in de reactie.

Meedoen kan tot en met 12 juli aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan. Vergeet bovendien niet om onze website deze maand goed in de gaten te houden voor nog meer toffe giveaways. Zo kun je momenteel ook meedoen met onze Little Nightmares 2 giveaway!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per post verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.