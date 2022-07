[15 jaar DN] De redactie over hun hoogtepunten, bijzondere reviews en meer

Onze nieuwste roundtable staat geheel in het teken van ons 15-jarig bestaan!

Daily Nintendo mag nu dan wel 15 jaar bestaan, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Elke dag voorziet de redactie jullie van het laatste nieuws en checken we de nieuwste games voor je. Leuke spellen en minder leuke spellen. Zo nu en dan hebben we ook leuke pers-tripjes en doen we natuurlijk ook nog wel eens gezellig met de redactie bij elkaar. Het perfecte moment dus om in onze nieuwste roundtable de huidige redactieleden een aantal vragen te stellen! Wat zijn bijvoorbeeld hun hoogtepunten geweest in de tijd dat ze bij Daily Nintendo zitten? En wat waren hun beste en slechtst beoordeelde games?

Vera

Sinds wanneer zit je bij DN?

Ik ben in januari 2020 gestart bij Daily Nintendo, tot en met juni 2022. Dit lees je goed: dit zullen mijn laatste woorden zijn op deze prachtige website. Dit is omdat ik mij volledig wil gaan focussen op de branche waar mijn passie ligt. Met heel veel plezier kijk ik terug naar alle toffe reviews, nieuwe releases en natuurlijk de gezellige DN-collega’s.

Hoogtepunt in die tijd

Toen ik net startte, mocht ik al erg snel Bioshock de trilogie gaan reviewen, dat gaf me een enorme boost! Over het algemeen was ik vooral bezig met de indiespellen, maar gelijk zo’n toptitel daar kon ik geen nee tegen zeggen. Daarna zijn er ontelbaar veel hoogtepunten geweest: spellen die ik niet zelf zou uitkiezen om te reviewen die enorm tof bleken te zijn (Roguebook), spellen waar ik niet per se een verwachting bij had die verslavend goed waren (Lost in Random) en natuurlijk de leuke gesprekken met mijn mede-redacteuren. Het is een eer om aan zo’n mooie website mee te mogen schrijven, en ik ga het dan ook enorm missen.

“Toen ik net startte, mocht ik al erg snel Bioshock de trilogie gaan reviewen, dat gaf me een enorme boost!”

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

Volgens mij heb ik het vrij netjes gehouden. Encodya gaf ik een 5, daar vond ik echt geen land mee te bezeilen. YouTuber’s Life 2 daarentegen kreeg van mij een nette 9. Waarschijnlijk zou ik de spellen die ik in de eerste 6 maanden gereviewd heb iets strenger beoordelen, als ik het nu over moest doen.

Wietse

Sinds wanneer zit je bij DN?

Pfoeh dat is onderhand al een tijdje. Ik zit nu zo’n anderhalf jaar bij het team en ik geniet er nog steeds enorm van. Via Patricia ben ik destijds op de hoogte gebracht dat er iemand nodig was en toen in contact gekomen met Randy, en snel daarna de rest.

Hoogtepunt in die tijd

Een beetje een persoonlijk verhaal van mijn kant. Ik heb de afgelopen jaren met depressie te kampen gehad. Alhoewel ik nog niet beter ben, ben ik wel weer aan het opbouwen en kan ik weer dingen doen. Sommige oplettende lezers hebben misschien gezien dat ik afwezig was voor een periode. Hierin was ik intensief met therapie bezig en kon DN er gewoon niet naast. Het hoogtepunt is dat ik daar voor, tijdens en nu steun put uit het team. Om de zoveel tijd werd er gecheckt hoe het met me ging en dat maakt wel mijn hoogtepunt in die tijd. Een sterke tweede noemer is de in-depth reacties die mensen hier soms geven op artikelen. Ik heb zelf een achtergrond in gamedesign en storytelling en vind dus de kijk van anderen op games en genres erg interessant. Oh! En ik kijk ook uit naar Gamescom als een mogelijk nieuw hoogtepunt!

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

Ik heb toevallig vrij weinig gereviewd in mijn tijd hier tot dusver. Hoogtepunt is Arcaea, maar niet op de manier die je verwacht. Het spel is een rhythmgame en hoewel ik het op de Switch onderhand niet meer aanraak, heb ik hem nu wel op mobiel. Ik was anders nooit op het spel gekomen. Dieptepunt is wel met gemak The Serpent Rogue. Ik heb mij in dat spel oprecht proberen te verdiepen en genieten, en mij zelfs nog afgevraagd of het aan mij lag. Het spel zal vast leuk zijn voor sommigen maar ik zou het spel nu niet meer dan een 3 geven.

Het hoogtepunt van Wietse was de review van Arcaea

Maarten

Sinds wanneer zit je bij DN?

Ik ben één van de jongere redactieleden van DN en schrijf pas sinds oktober 2021 voor de site.

Hoogtepunt in die tijd

Mijn favoriete moment bij DN was toen we een paar maanden geleden met de community een Mario Kart-toernooitje hielden in onze Discord-server. Ik vond het heel leuk en gezellig om onze redactie en de community van de site beter te leren kennen tijdens het gamen. Ik hoop dat we daarom in de toekomst ook nog zeker vaker toernooien en gameavonden kunnen houden.

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

Omdat ik nog niet lang bij de redactie zit, zijn er nog geen games voorbij gekomen waarvan mijn mening drastisch is veranderd. Tot nu toe sta ik nog steeds achter alle cijfers die ik het afgelopen jaar heb uitgedeeld.

Menno

Sinds wanneer zit je bij DN?

Sinds begin 2019 maak ik deel uit van de redactie bij Daily Nintendo. Het is eigenlijk best wel leuk hoe ik bij de website terecht ben gekomen. Ik zocht op een dag namelijk een review voor een 3DS-spelletje via Google en zo ben ik uiteindelijk bij DailyNintendo.nl terechtgekomen. Hoewel ik bijna nooit bij een site rond blijf snuffelen, was dat hier op één of andere manier toch anders. Waarschijnlijk vond ik het aanbod nieuws zo prettig dat ik regelmatig terugkeerde op de website en uiteindelijk een account aanmaakte. Toen er op een gegeven moment een bericht online kwam waarin stond dat Daily Nintendo nieuwe redactieleden zocht, heb ik me met enige twijfel toch aangemeld. Sindsdien ben ik voor mijn gevoel, ondanks een korte pauze, erg gegroeid en heb ik uiteindelijk zelfs wat leuke dingetjes voor sociale media mogen doen.

Hoogtepunt in die tijd

Een hoogtepunt kiezen vond ik eigenlijk best lastig, want je kan hierbij namelijk verschillende kanten opgaan. Misschien is er wel een review spelletje geweest die veel indruk op mij heeft gemaakt of vond ik het ontwerpen van dingen voor sociale media wel heel erg leuk. Toch heb ik uiteindelijk een keuze kunnen maken en ik denk wel dat ik kan zeggen dat mijn hoogtepunt is geweest toen we met de hele redactie gezellig een escape room gingen doen. Dit was voor mij namelijk de eerste keer dat ik iedereen persoonlijk mocht ontmoeten wat ik erg leuk vond. Wat het alleen maar beter maakt is dat ik samen met mijn groepje uiteindelijk de escape room had gewonnen! Geweldig hoogtepunt toch?

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

Mijn allereerste artikel dat ik heb geschreven was heel bijzonder. Dit was was namelijk meteen al een review van Sphinx and the Cursed Mummy. Aan het begin was het reviewen voor mij natuurlijk best wel even wennen, maar ik denk wel dat ik momenteel een goed oog heb ontwikkeld om op een juiste manier naar spellen te kijken. Wat ik persoonlijk wel grappig vind is dat ik, zelfs als ik een game niet hoef te reviewen, dingen opmerk in spelletjes die ik een aantal jaar geleden nooit zou hebben gezien. Daarom zou ik een aantal spellen momenteel ook anders beoordelen denk ik, maar daar gaat deze alinea niet over.

” Voor mij voelde Super Mario 3D World + Bowser’s Fury aan als twee spellen voor de prijs van één, waardoor het een hoog eindcijfer van een 9,2 van mij heeft gekregen”

De vraag was namelijk wat mijn beste en slechtst beoordeelde titels zijn. Ik heb even goed na moeten denken, maar volgens mij heb ik ze wel gevonden. Mijn best beoordeelde spel is namelijk een heruitgave geweest die tevens iets nieuws in petto voor ons had. Ik heb het hier over Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Omdat ik nooit een Nintendo Wii U heb gehad was dit voor mij de allereerste keer dat ik Super Mario 3D World heb mogen spelen. Daarom heb ik, zoals je in die review kunt zien, aardig veel geschreven over het spel zelf. Dit heb ik expres gedaan zodat gamers die Super Mario 3D World ook nog niet gespeeld hadden ook een indruk van die game kregen. Uiteraard had niemand nog de nieuwe modus Bowser’s Fury gespeeld waardoor ook dat gedeelte van de review erg uitgebreid was. Voor mij voelde Super Mario 3D World + Bowser’s Fury aan als twee spellen voor de prijs van één, waardoor het een hoog eindcijfer van een 9,2 van mij heeft gekregen. Helaas draait niet elk spel even goed op de Nintendo Switch, maar dat was niet de reden waarom Bard’s Gold naar huis ging met een matige 5,9. Zowel op het gebied van de gameplay, het uiterlijk en geluid, kwantiteit en originaliteit was het spel het gewoon net niet. Dat komt ook wel eens voor bij games, maar gelukkig reviewen wij daarom ook spelletjes voor jullie zodat jullie uiteindelijk een goede keuze kunnen maken.

Patricia

Sinds wanneer zit je bij DN?

Ik ben in 2016 het team van Daily Nintendo gaan versterken. Ik kende de site al veel langer. Alhoewel ik geen account had, gebruikte ik het al een tijd om op de hoogte van het nieuws te blijven. Toen ik me toentertijd eens zat te vervelen op werk, kwam ik de oproep tegen voor nieuwe redacteurs, waar ik vrijwel meteen op reageerde. Dat werk heb ik gelukkig allang niet meer, maar bij Daily Nintendo blijf ik graag nog wat jaren plakken.

Hoogtepunt in die tijd

Sowieso de eerste keer dat ik mee kon naar Gamescom. Ik had nog nooit zo’n groot evenement meegemaakt, en al helemaal niet als pers zijnde! Het is fantastisch om met gamedevelopers te mogen praten over de games, over het hoe en waarom ze sommige dingen gedaan hebben.

Ook kan ik me goed de Nintendo Direct herinneren waarin Animal Crossing werd aangekondigd. In de redactie zaten toen veel leden die met smart op een nieuw deel zaten te wachten (waaronder ik) en ik herinner me dat we met zijn allen helemaal los gingen.

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

Als beste gereviewde game absoluut Monster Hunter Rise. Ik heb die game een 10 gegeven. Ik krijg nog steeds reacties van mensen die het daar niet helemaal mee eens zijn, maar zelfs nu ik erover nadenk, zou ik het niet anders doen. Die game is fenomenaal, vooral voor een Switch-game. De graphics zijn enorm goed gedaan, de gameplay loopt vloeiend en hapert niet en de game bevatte zelfs bij launch al zoveel content dat het me duizelde. Dat ik een enorme Monster Hunter-fan ben helpt zeker mee, maar voor mij is dit nog steeds één van de beste games op de Switch.

De slechtste game die ik heb gereviewd is Ark Survival Evolved met een 3,8. Ik heb nog niet eerder een game gezien die zo slecht geport is. Ik weet dat het eigenlijk altijd de grap van die game is geweest (zelfs op de pc hadden veel mensen problemen), maar de Switch-versie spande de kroon. De graphics waren zo slecht dat bomen meer pixel dan boom waren, en pop-ins zorgden ervoor dat je je leven nooit zeker was. De game wordt erg lastig als er plotseling een T-Rex van Lv. 100 in het scherm verschijnt. Ik weet niet of ze die problemen ooit hebben opgelost, maar de geschiedenis van die game kennende denk ik van niet. Jammer, want de setting en het multiplayer-aspect spraken me wel aan. Het werkte alleen niet op de Switch.

“De slechtste game die ik heb gereviewd is Ark Survival Evolved met een 3,8. Ik heb nog niet eerder een game gezien die zo slecht geport is “

Joris

Sinds wanneer zit je bij DN?

Ik zit net een paar maandjes bij Daily Nintendo, sinds begin februari van dit jaar.

Hoogtepunt in die tijd

Nog maar kort bij de redactie en gelijk een vijftienjarig jubileum kunnen vieren met iedereen bij Daily Nintendo, dat noem ik een hoogtepunt!

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

Van de games die ik tot nu toe heb mogen spelen voor een review is Zorro The Chronicles het slechtst beoordeeld. Ik denk ook niet dat je spelers heel blij maakt met een haperende autosave-functie, waar de game tijdens de reviewperiode last van had.

Het is weliswaar niet het spel met het hoogste cijfer, maar in de review van Capcom Fighting Collection kon ik het meeste van mijn eigen gamehistorie kwijt. Doordat ik nostalgische gevoelens bij de Capcom-vechtspellen kon toevoegen, was het voor mij een hele leuke review om te schrijven. Het is gelijk ook mijn langste review voor Daily Nintendo tot nu toe, maar met tien spellen in één collectie is dat misschien ook niet zo vreemd.

Alice

Sinds wanneer zit je bij DN?

Ik schrijf nu sinds 1 september 2021 voor Daily Nintendo. Ik hoop daarom ook binnen twee maanden mijn eerste jaar als redacteur te mogen vieren. Daarnaast ben ik sinds eind vorig jaar onderdeel van de eindredactie.

Hoogtepunt in die tijd

Al ben ik nog amper een jaar werkzaam voor Daily Nintendo, ik heb al vele hoogtepunten meegemaakt. Ik geniet namelijk enorm van elke game die ik heb mogen reviewen, met in het bijzonder Toem. Dat was mijn tweede spel om te reviewen, maar het was voor mij zo’n bijzondere ervaring. Het spel is zo enorm rustgevend en je moet vooral heel veel foto’s maken. Ik kon me daar totaal in vinden waardoor ik ook veel meer plezier kreeg in het schrijven.

“Ik geniet namelijk enorm van elke game die ik heb mogen reviewen, met in het bijzonder Toem.”

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

De slechtste game is overduidelijk My Universe – Dokters en Verpleegkundigen. Het kreeg van mij een schamele 4,0 als cijfer. Ik sta er nog steeds achter, want er waren teveel problemen mee om leuk te zijn voor kinderen. Daartegenover staan dan weer drie games die allemaal een 8,5 kregen: Toem, Sam & Max: Beyond Time and Space en Letters – a written adventure. Met elk van deze games heb ik me uitstekend vermaakt en ik zou ze nog steeds aanraden aan iedereen. Achteraf zou ik Toem nu wel een hoger cijfer hebben gegeven, maar al met al ben ik best tevreden met de cijfers die ik heb gegeven voor de gereviewde games.

Randy

Sinds wanneer zit je bij DN?

Daily Nintendo bestaat inmiddels 15 jaar en zolang ben ikzelf ook al bij de website. In 2007 besloot ik een Nintendo Wii-blog te starten voor het toenmalige Blieb-netwerk. Al snel werd dit overgenomen door Nieuwslog en daarna werden de verschillende blogs voortgezet in eigen websites. Dat het uiteindelijk uit is gegroeid tot wat Daily Nintendo nu is, had ik in het begin nooit durven hopen! Iedereen die daar in al die jaren zijn of haar steentje aan bij heeft gedragen ben ik natuurlijk enorm dankbaar.

Hoogtepunt in die tijd

In die 15 jaar zijn er enorm veel hoogtepunten geweest! De jaarlijkse Gamescom-tripjes waren altijd onwijs gezellig en gelukkig mogen we dit jaar eindelijk weer richting Duitsland voor een nieuwe Gamescom. Overigens zijn er ook zat andere pers-tripjes voorbij gekomen die ik absoluut niet had willen missen. De verschillende teamuitjes met de redactie zijn natuurlijk ook hoogtepunten op zich, maar dat kan ook gezegd worden van het feit dat in al die jaren zoveel enthousiaste mensen hebben bijgedragen aan het voortbestaan van de website. Mede daardoor hebben we nu de 15 jaar bereikt, wat dan weer mijn ultieme hoogtepunt is!

Beste en slechtste gereviewde game, of is er een reviewgame die je nu anders zou beoordelen?

De game die van mij het hoogste cijfer heeft gekregen is Super Mario Odyssey geweest. Destijds werd ik zo door het spel omver geblazen dat ik de game met een unieke 10 beoordeelde. In al de jaren heb ik ook zat spellen voorbij zien komen die een stuk minder waren, met als dieptepunt voor mij MXGP 3, welke mede door de afschuwelijke graphics en slechte framerate een 4 kreeg, maar ook The Walking Dead op de Wii U was alles behalve best en het cijfer 4,5 staat me dan ook nog zeker bij!

“Destijds werd ik zo door het spel omver geblazen dat ik de game met een unieke 10 beoordeelde. “