Speciale Kirby Switch controller en hoes te verkrijgen

Speciale uitvoering voor verzamelaars?

Van PowerA komt er een nieuwe Kirby-thema controller uit om het 30 jarig bestaan van de serie te vieren. Naast een controller is er ook een speciale beschermhoes te verkrijgen die kan worden gebruikt voor de Switch OLED uitvoering, de normale Switch en de Switch Lite.

De controller en hoes maken het karakter de focus en laten het roze sterk terugkomen. Er zijn op de controller speciale instelbare knoppen en een verwijderbare 3 meter lange USB kabel.

De controller is naar bericht vanaf vandaag te verkrijgen, de beschermhoes op zijn vroegst vanaf woensdag. Het grootste probleem op dit moment lijkt het halen van beide items te zijn. Op Amazon staan beide producten te vinden, maar dit is wel met extra verzendkosten. Via de officiële site zijn er ook extra kosten aan verbonden. Op dit moment lijkt er geen duidelijke verkoper te zijn hier in Nederland, maar mogelijk dat die nog volgen in de komende dagen.

Is dit een item dat je moet hebben als verzamelaar? Heb jij toch ergens een plek gevonden waar je de controller of hoes kan halen zonder die extra verzendkosten? Laat het hieronder weten!