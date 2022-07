Onderhoudsschema van Nintendo voor juli bekendgemaakt

Over twee weken is er onderhoud aan de eShop gepland.

Nintendo heeft het onderhoudsschema voor juli 2022 bekendgemaakt. Op dit moment staat voor dinsdagochtend 19 juli 2022 onderhoud ingepland. Het betreft de toegang tot de eShop en het gebruik van downloadsoftware. Hoewel de officiële onderhoudspagina slechts een vage omschrijving geeft over beperking in netwerkdiensten, lijkt het erop dat je eerder gedownloade software enkele uren niet opnieuw kan downloaden vanuit je eShop-account. De afgelopen maanden is er ook vaker onderhoud gepleegd aan de eShop. Dat zou weer te maken hebben met de aanstaande sluiting van de eShop voor de familie van 3DS-consoles. Wanneer er meer informatie bekend is of voor deze maand andere onderhoudsdata aangekondigd worden, wordt dit artikel aangevuld.

Lees hieronder het korte overzicht en de data van de onderhoudsmomenten en lees in het Nederlands de exacte details op de officiële onderhoudspagina van Nintendo Japan. De genoemde tijden zijn indicaties, onderhoud kan langer of korter duren.

Dinsdag 19 juli 2022 van 6:00 uur tot 7:00 uur (Nederlandse tijd): gebruik van netwerkdiensten met betrekking tot downloadsoftware niet beschikbaar.

Dinsdag 19 juli 2022 van 6:00 uur tot 8:00 uur (Nederlandse tijd): eShop niet of zeer beperkt toegankelijk.

Verwacht jij overlast te ervaren van dit onderhoud? Laat het ons hieronder weten in een reactie.